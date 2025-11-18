万博会場から移設されるミャクミャクのモニュメント。移設を前に、セレモニーが開催されます。「大阪・関西万博」東ゲートで多くの来場者を出迎えた「いらっしゃい」と、西ゲートで両手を上げて喜びを表現した「ワクワク」のミャクミャクモニュメント２体。来年３月ごろに吹田市の万博記念公園に移設される予定です。吉村知事は、大阪府民１０００人を招待し、万博会場の東ゲート前で、ミャクミャクの「旅立ちセレモニー」を