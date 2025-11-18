定例記者会見をする前橋市の小川晶市長＝18日午前、前橋市役所前橋市の小川晶市長（42）は18日の定例記者会見で、市職員とのラブホテル面会問題を巡り市議会で不信任決議案が可決された場合の対応に関し「答える必要はない。最終的に自分の決断だ」と述べた。議会の8割超を占める7会派は、辞職しなければ27日招集予定の議会に不信任案を提出する構え。可決の公算が大きいものの、現時点で辞める考えはないとした。小川氏は自身