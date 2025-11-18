寒い時期に欠かせない「暖房器具」ですが、使い始めは注意が必要です。NITE(ナイト)=製品評価技術基盤機構が実験映像を公開し、注意を呼びかけています。また、このシーズンに増えるのが、お風呂での「ヒートショック」です。予防法を医師に聞きました。 ■石油ストーブの出番…使う前に注意を！ 石油ストーブの底に溜まったほこり。空気の流入が阻害され、燃焼空気量が不足してしまいます。