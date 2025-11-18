【モデルプレス＝2025/11/18】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第6回は、九州・沖縄エリア代表：榎田一王（えのきだ・いおう）くんのインタビューを届ける。【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆榎田一王（えのきだ・いおう）くんプロフィール出身：宮崎県学年：3年生誕生日：11月25日