【VEKTA 防音マスク】 11月末より配送予定 価格：27,500円 Metadoxは、ゲーミング防音マスク「VEKTA 防音マスク」の予約受付を実施している。11月末より配送予定で、価格は27,500円。 本商品は、最大30dBの音声減衰性能を備えた防音マスク。マイクと24ビットDSPを内蔵し、周囲を気にせずゲームプレイやボイスチャットを楽しめるほか、マスク内の湿気や匂いを吸い取