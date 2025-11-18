ドラマ「グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜」でチャン・ナラ演じる離婚専門弁護士ウンギョンの夫を、「太陽の末裔」ではソン・ジュンギと対峙（たいじ）する北朝鮮兵士を演じた俳優チ・スンヒョンが9月9日、大阪市内で開催された「K Drama & Music Selection Week 2025」のトークショーに登壇。日本のファンの前に初めて姿を見せた。 ▼「ドラマを見た人は僕が嫌いだと思います（笑）」 開口一番、会場を笑わ