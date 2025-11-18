英国ではあまり知られていない『エボ』『エボ』と言えば、歴代の三菱ランサーエボリューションが思い浮かぶ。少なくとも、日本からスバル・インプレッサなどを輸入していたある英国のディーラーはそうだった。【画像】偶然出会った「よく知らないエボ」に一目惚れ【三菱パジェロエボ】全6枚そのディーラーからエボを購入したパット・テナントさんは、当時のことをこう振り返る。「ディーラーの仕入れ先が『コンテナにあと2台分の