ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、カナダ）に出場するカーリング女子日本代表のフォルティウスが１８日、札幌市内で練習を公開した。９月の日本代表決定戦では、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ、ＳＣ軽井沢クラブを抑えて最終予選の切符をつかみ取った。同決定戦後は米国、カナダで合宿を実施。最終予選が行われるカナダ・ケロナウの会場でも練習試合などをこなし、この日約２か月ぶりにホームリンクで汗を流