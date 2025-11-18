でんしょう愛生館長島愛生園瀬戸内市邑久町虫明 11月21日、岡山県瀬戸内市のハンセン病療養所「長島愛生園」に体験型の新しい資料館がオープンします。 来場者を迎えるのは、長島愛生園から見える瀬戸内海の風景。11月21日にオープンする「でんしょう愛生館」は、ハンセン病や療養所の歴史について学べる体験型の資料館です。 最初に案内されるのは「はじまりの部屋」。療養所に今も残る「旧収容所」