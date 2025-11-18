FA市場のトップ選手今オフの米フリーエージェント（以下＝FA）市場の目玉、ランキングトップはシカゴカブスのカイル・タッカー（28）である。しかも、その交渉の行方がチームメイトの鈴木誠也（31）の去就にも影響してきそうだ。【写真】鈴木誠也の快進撃を支える“元日本代表”美人妻（30）の清楚な和服姿。鈴木のインスタグラムに登場するたび話題に「タッカーは、走攻守の全てが揃ったオールラウンドプレーヤーです。24年オフ