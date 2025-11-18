今オフ、DeNA・相川亮二、ヤクルト・池山隆寛、ロッテ・サブローの新監督3人が誕生し、来季の優勝、上位進出を目標に手腕を振るうことになった。そして過去には監督人事の結果、思わぬ幸運に恵まれたり、まさかの不運に見舞われた選手たちも存在する。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）近藤さんじゃなければ、間違いなくクビ監督交代により、クビ寸前から