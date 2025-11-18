3年前、静岡市葵区の呉服町にある雑居ビルで起きた火災で、業務上失火の罪に問われている飲食店の元店長の男に、静岡地裁は「禁錮1年 執行猶予3年」の判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、36歳の被告の男は、3年前の8月、呉服町の雑居ビルにあった店長を務めていた飲食店で火災の発生を未然に防ぐ義務を怠り、たばこの吸い殻から出た火をビルの壁などに燃え移らせた業務上失火の罪に問われています。この火事により、当