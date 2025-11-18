東京・新宿区の交差点で乗用車とタクシーが衝突する事故があり、3人がけがをしました。いずれも意識はあるということで、警視庁が当時の状況を調べています。【映像】激しく損傷した車午前11時半すぎ、新宿区西新宿の交差点で「乗用車とタクシーの事故」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、交差点で乗用車とタクシーが衝突し、タクシーの運転手と乗客、乗用車の運転手のあわせて3人がけがをしました。3