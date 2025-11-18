コスメブランドfwee（フィー）から、好きな色だけを詰め込んで“自分だけのパレット”が作れる「DIYポケットマルチパレット」が新登場。全国のフィーアジトにて11月22日より発売され、ホリデー気分高まる新デザインのケースと、全38色のパレットミニから自由に組み合わせられるのが魅力です。アイシャドウからチーク、リップまで1つにまとまるマルチ仕様で、持ち歩きにもぴったり。 新デザインの全