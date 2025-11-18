高市早苗総理の国会答弁をめぐり、中国の薛剣駐大阪総領事がXに"汚い首は斬ってやる"などと投稿した問題で、日本維新の会の吉村洋文代表は18日の会見で、総領事を国外退去にすべきだとの考えを示した。【映像】薛剣総領事個人の問題か国の問題か？吉村代表の考えは（実際の映像）会見で記者から「中国総領事の件で、自民党から国外退去を求める声があがっているが？」と聞かれた吉村代表は、「今の状態であれば薛剣総領事に