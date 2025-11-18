東京・大田区でアパートが燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。18日午前10時15分ごろ、大田区東馬込のアパートで「1階で警報器が鳴っている」と119番通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、2階建てアパートの一室など50平方メートルが焼けました。1階の部屋から出火したとみられ、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。この部屋には高齢の女性が1人で暮らしていて、現在