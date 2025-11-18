ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはラオスのトンルン国家主席を表敬訪問されました。愛子さまが外国で国家元首と公式に会われるのは初めてです。17日からラオスに滞在中の愛子さまは、現地時間18日の午後2時すぎ、首都ビエンチャンにある国家主席府に到着されました。ラオスの民族衣装の正装で、「スア」という上着と「シン」という巻きスカート姿の愛子さまは車から降りると子どもから花束を受け取られました