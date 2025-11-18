戸籍とはいつから始まった制度なのか？11月18日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、戸籍について研究している政治学者の遠藤正敬に聞いた。 小島慶子「戸籍というのは大昔からあったわけではなく、明治政府が考えついたのが今、私たちが慣れ親しんでいる戸籍なんだそうですね」 遠藤「戸籍は日本の伝統的な制度っていう人が多いんだけど、いつからの伝統なのか結局、曖昧なんですよね」 小島