瀬戸内地方は、海沿いで晴れているところがありますが局地的に雨が降っています。夜も雲が広がりやすく、岡山県北部では夜遅くを中心に雨が降る見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。 19日もおおむね曇りで、中国山地のあたりでは明け方にかけて雨が降る予想です。雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で5度、津山で4度、高松で7度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で13度、津山で11度の予想です。18日