ジョイポート淡路島は12月1日〜2026年2月28日、「こたつクルーズ」を期間限定で運航する。こたつ(遊覧船のアンダーデッキに設置)期間中は、クルーズの行き帰りや休憩中に暖かく過ごせるよう、遊覧船のアンダーデッキ(船内)に「こたつ」を設置する。船上での寒さ対策として、乗客全員に「使い捨てカイロ」をプレゼント。船内での「ブランケット」の無料貸し出しのほか、有料のオリジナルベンチコート貸し出し(1着300円)も用意する。