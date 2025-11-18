prove LiFEは10月29日、船橋市と「災害時の食事の提供に関する協定」を締結した。写真左：山本代表社員／右：松戸徹市長同協定は、地震や風水害など大規模災害が発生した際に、避難生活が長期化した場合でも、温かく安心できる食事を迅速に提供できる体制を整えることを目的としている。船橋市では、首都直下地震などの発生が想定される中で、災害時の食料確保や調理環境の整備が課題となっている。今回の協定により、prove LiFEが