立教大学大学院との共同研究により、大規模言語モデル(LLM)が、与えられた情報に存在しない誤った規則性を見出す傾向があることを発見した。研究を行ったのは、同社のAIテクニカルセクターと、立教大学大学院人工知能科学研究科による研究グループ。研究では、LLMは与えられた情報に存在しない誤った規則性を見出す傾向があることがわかったが、その誤った規則性を検証させると、「存在しない」と正しく判断できるケースが少なくな