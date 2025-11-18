学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)」は11月11日、バリュエンスジャパンが運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」のサブスク動画レッスンの提供を開始した。(C)Valuence INFINITIES「Valuence INFINITIES」は、BREAKIN'、HIPHOP、HOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とするストリートダンサー集団。サブスク動画レッスンは、 INFINITIESメンバーによる完全オリ