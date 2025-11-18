「デジタル化の窓口」を運営するクリエイティブバンクは11月12日、会社員・経営者に向けて実施した「健康経営と健康管理システムに関する実態調査」の結果を発表した。調査は11月7日〜8日、20代〜60代の男女1,241人を対象に行われた。職場の健康経営は、業績や事業成長に良い影響を与えていると思いますか?まず、勤務先が健康経営に取り組んでいるという人に、業績や事業成長への影響を尋ねたところ、76.1%が「良い影響がある」(「