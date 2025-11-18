天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが東南アジアのラオスを訪問されています。愛子さまにとって初めての海外公務で、きょうは、国家主席への表敬訪問などにのぞまれています。現地から中継です。【写真を見る】【中継】愛子さまラオス公式訪問が本格スタート表敬訪問や晩さん会など続く愛子さまはこれから、後ろに見える建物「国家主席府」の中で、トンルン国家主席への表敬訪問にのぞまれます。表敬訪問では、陛下からのメッセー