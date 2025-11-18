マックスは2026年12月1日、入浴剤ブランド「汗かきエステ気分」より、限定パッケージによる「汗かきエステ気分 夢見桜」を数量限定で発売する。「汗かきエステ気分 夢見桜」同ブランドは、"気楽にエステ気分が味わえるバスアイテム"をコンセプトとした商品を展開している。今回発売する「夢見桜」は、夜に咲く桜をイメージした幻想的な香りをモチーフに心をときほぐすやさしいフローラルノートで仕上げた限定品。白濁したミルキー