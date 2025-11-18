小学校3年生の女の子に「手をつなごう」などと声をかけ連れ去ろうとした疑いで、21歳の男が逮捕されました。川田康太容疑者（21）は2025年8月、神奈川・川崎市内の路上で小学3年生の8歳の女の子に「こんにちは。手をつなごう」と声をかけ、近くのマンションに連れ込み、逃げようとした女の子の腕を引っ張って連れ去ろうとした疑いが持たれています。川田容疑者は「荷物を忘れたため一緒に取りに行こう」などと言って連れ去ろうとし