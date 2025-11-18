売春する場所を提供した疑いで、川崎市の風俗店店長の男らが逮捕されました。店は巨大スカウトグループ「アクセス」から女性の紹介を受けたとみられ、警察が詳しく調べています。売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、川崎市のソープランド「Quality川崎」の店長・日隈達也容疑者（41）と「DOLCE川崎校」の店長・見代健一容疑者（29）、従業員の浅野龍之介容疑者（32）のあわせて3人です。警察によりますと、3人は女性が売春する