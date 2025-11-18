ニシハタシステムは11月4日、2024年3月初版発行の防災絵本「2人の天使にあったボク」第2版の販売を、公式オンラインショップにて開始した。「2人の天使にあったボク」(1,980円)同書籍は、東日本大震災で子どもが犠牲となった遺族と、仙台白百合女子大学の石巻絵本制作プロジェクトチームにより制作された絵本。震災を経験した家族の思いや、"いのちを守るための選択"、"いのちの大切さ"を、子どもにも届く言葉と絵で表現している。