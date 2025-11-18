気象台は、午後5時4分に、大雨警報（土砂災害）を上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・上越市に発表 18日17:04時点上越では、19日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上越市□大雨警報【発表】・土砂災害19日明け方にかけて警戒