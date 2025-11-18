WBCバンタム級王座決定戦に向け、調整するWBA同級王者の井上拓真＝横浜市の大橋ジム元世界ボクシング協会（WBA）バンタム級王者の井上拓真（大橋）が18日、横浜市内の所属ジムで、世界ボクシング評議会（WBC）同級王座決定戦（24日・トヨタアリーナ東京）へ向けた練習を公開し「走り込み、スパーリングなどは全てやり切った。体調、メンタルともにベスト。あとは自分のボクシングを淡々とやるだけ」と引き締まった表情で話した。