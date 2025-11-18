小野田経済安保相は、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけに対して、「気に入らないとすぐに経済的威圧をしてくる」などと述べました。小野田経済安保相:観光は国交省だとは思うので、所管外のことは言わないようにしますが、いずれにしても、何か気に入らないことがあったらすぐに経済的威圧をしてくるところに対して、依存しすぎるということは、サプライチェーンリスクだけでなく、様々な、観光に対してもリスクではある