今日18日午後、仙台、山形で「初雪」が観測されました。仙台・山形で「初雪」今日18日午後、仙台と山形で初雪が観測されました。仙台では平年より1日遅く、昨年より1日早く、山形では平年より2日遅く、昨年と同じでした。午前中は秋田でも初雪が観測され、平年より3日遅く、昨年と同じ記録でした。