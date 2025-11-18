高市早苗首相の台湾有事に関する発言をめぐる日中間の摩擦が民間にまで影響を及ぼし始め、2025年11月18日の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、中国政府が日本への渡航自粛や留学の検討を慎重にするように呼びかけていることを紹介した。「首相発言で、こんなに影響が出るなんて」番組によると、2005年から毎年開かれてきた「東京―北京フォーラム」の開催が延期されることになり、民間レベルの日中対話にもひびが入りかねない深刻