デビュー30周年イヤーを駆け抜けたGLAYが、最新アーティスト写真を公開。あわせて、12月3日発売となる63rd Single『Dead Or Alive』の収録内容とジャケットが公開された。リード曲は12月10日よりNetflixにて独占配信がスタートする『終末のワルキューレ?』のオープニング主題歌に決定している「Dead Or Alive」であり、加えて新曲2曲とライブ音源1曲、リミックス3種類を含む全7曲を収録。新曲「Unleashed feat. 安達祐人」は、TERU