Aile The Shotaが新曲「月見想」をリリースした。プロデュースを手掛けたのは、蔦谷好位置。Rolling Stone Japanでは、Aile The Shotaと蔦谷の対談が実現した。「覚悟」とは、たった3文字で表現できる言葉であるが、それを本気で発するまでには膨大な思考量を要するものだと思う。「覚悟を決める」とは、数多ある可能性や考え方の中から、何かを捨てて、何かを選ぶ、ということだ。これまでもAile The Shotaのインタビューではたび