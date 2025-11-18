資料マスク 香川県教育委員会によりますと、18日、県内の8つの公立学校と２つの私立学校でインフルエンザの集団感染が発生しているため、学年・学級閉鎖の措置を取りました。 県立高松東高校1年1組19日から21日まで学級閉鎖 高松市立三渓小学校1年1組2年3組18日から20日まで学級閉鎖 高松市立中央小学校5年4組19日学級閉鎖 高松市立牟礼小学校1年2組19日まで学級閉鎖を延期 東かがわ市立白鳥小学校