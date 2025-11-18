巨人は１８日、岡本和真内野手のポスティング申請手続きをＮＰＢに行ったと発表した。交渉期間は、ＭＬＢ機構が受理してＭＬＢ３０球団に公示してから４５日間となる。球団は１０月２２日に岡本のポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を容認したと発表。同日の会見で岡本は「この度ポスティングシステムを利用して、ＭＬＢに挑戦させていただくことになりました。この決断を尊重して背中を押してくださった山口オーナ