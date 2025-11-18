◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス練習日（１８日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）今季初の日本ツアーを迎える２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が開幕２日前の１８日、イン９ホールを回るなどコースで調整した。７位だった欧州ツアー、ジェネシス選手権からの１か月は「普通に人生を過ごしていた。普通に練習して、トレーニングもして。ここでいい結果を出すために準備したつも