アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/18営業日時点＝ 上海ゴム 0.49％ 上海異形鉄筋 0.29％ 大連とうもろこし -0.27％ 大連ポリエチレン -0.46％ 上海重油 -0.53％ 上海銅 -0.55％ ＊数値は前日比％