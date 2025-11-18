8月、浜松市浜名区に75歳の父親の死体を遺棄したなどとして、警察は18日までに息子ら6人を逮捕しました。事件前にも、親子の間でトラブルがあったということです。（記者）「逮捕された6人のうちフィリピン国籍の男は、被害男性の自宅を放火しようとした疑いで逮捕されました。外からはわかりませんが、自宅内で犯行に及んだものとみられます」警察によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区雄踏町宇布見の無職