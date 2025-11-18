【新華社ウルムチ11月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県の湿地公園でこのほど、樹氷が出現した。一面銀色に染まり、おとぎ話に出てくるような幻想的な風景が広がった。（記者/関俏俏）