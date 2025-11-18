JRAの関東定例記者会見が18日、東京都港区のJRA本部で行われ、夏の暑熱対策として「競走時間帯の拡大」を新潟、中京全開催（7月25日〜8月30日、開催12日間）に拡大すると発表した。「競走時間帯の拡大」は24年から実施。昨年は新潟のみ2週間で行われ、今年は新潟と中京で7月26日から8月17日までの4週間（開催8日間）で導入された。