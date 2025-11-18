沖縄県中城村のコミュニティーバスで導入された顔認証システムに顔をかざす比嘉麻乃村長＝18日午前沖縄県中城村を走るコミュニティーバスが19日から「顔パス」で乗り降りできるようになる。顔認証システムを導入することで、現金などを取り出す手間を省き、利便性を高める狙い。集めた移動データは行政サービスの向上にも生かす。公共交通への導入は千葉県佐倉市のニュータウンを走る新交通システムが全国初とされ、東武鉄道も一