高校バスケットボールのNo.1を決めるリーグ戦『U18日清食品トップリーグ2025』が11月16日に閉幕し、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』へ回る男女各4チームが決まった。 入替戦は今年度から導入された新制度。トップリーグでは上位4チームが翌年度の出場権を獲得する一方で、下位4チームが入替戦へまわることに。各ブロックリーグを優勝した8チームも合わ