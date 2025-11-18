富士フイルム株式会社は、「GFX&GFレンズ 年末キャッシュバックキャンペーン」を11月18日（火）に開始した。対象のGFXシリーズのカメラ本体と、GFレンズを同時購入・応募すると最大20万円がキャッシュバックされる。 最大還元額の20万円になる組み合わせは、GFX100 IIもしくはGFX100S IIと、GF110mmF2 R LM WRを合わせて購入した場合。 そのほか、GFレンズ単体でも5万円のキャッシュバックを実施している