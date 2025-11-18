辻・本郷ＩＴコンサルティングは１２月１９日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して２６万株の公募と３１万株の売り出し、需要状況に応じて上限８万５５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１２月１１日。同社はＤＸに関するプラットフォーム事業を展開。業務改善に向けたコンサルティングやシステム導入支援、アウトソーシングサービ