BTSメンバーのJINに強制わいせつを行ったとして、50代の日本人女性が在宅起訴された。このニュースはすでに日本で広く報じられているが、韓国でも複数のメディアが強い表現を用いて事件の深刻さを伝えている。【写真】JINに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間「“BTS・JINに強制わいせつ”日本人女性、結局裁判行き」（芸能メディア『スタートゥデイ』）「検察、BTS・JINに“奇襲キス”の日本人女性を不拘束起訴」（一般紙『