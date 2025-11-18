日本政府観光局が１８日に発表した１０月の訪日外客数（推計）は３８９万６３００人となり、前年同月比１７．６％増となった。１０月としての過去最高を更新した。 １０月は紅葉シーズンの始まりを迎え、欧米豪・中東を中心に訪日需要が高まる時期であるうえ、東アジアからの連休にあわせた需要もみられた。カナダやメキシコなど５市場で単月過去最高を記録。韓国や台湾、米国で１０月としての過去最高に達した。