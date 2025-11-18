11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海と後藤威尊が、21日発売の雑誌『JUNON』2026年1月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾オーディション時から縁が深い2人は、クリスマスにちなんだ幼少期の思い出やINIでパーティーをする想像をほんわかトークする。尾崎は「今でもすごくよく覚えているのが、幼稚園のときに仮面ライダーのフィギュアをもらったこと。その次の年くらいに